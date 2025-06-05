Balıkesir'de kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İdris Güzel, Nilgün Kaya ve Muhsine Gençer, ambulanslarla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Düriye Güzel ile Hanife Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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