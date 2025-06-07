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        Balıkesir'de kasaplar kıyma ve sucuk mesaisi yapıyor

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kasaplar, Kurban Bayramı dolayısıyla kıyma ve sucuk mesaisi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 13:24 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:29
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        Balıkesir'de kasaplar kıyma ve sucuk mesaisi yapıyor
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kasaplar, Kurban Bayramı dolayısıyla kıyma ve sucuk mesaisi yapıyor.

        Kurban etlerini uzun süre sağlıklı saklamak isteyenler, genellikle kıyma ve sucuk yaptırmak için kasapların yolunu tuttu.

        İlk gün kurban kesen kasaplar, etleri kıyma yaptıracakların talebine cevap vermeye çalışıyor. Kasapların önünde yoğunluk yaşandığı gözlendi.

        Kasap Abdullah Tınaz, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda kasapların neredeyse 24 saat mesai yaptığını söyledi.

        Bayramda kıyma, sucuk, kuşbaşı yaptıklarını, kemikleri parçaladıklarını belirten Tınaz, etle ilgili tüm işlemleri yaptıklarını vurguladı.

        Ahmet Elduraz da bayramda müşterileri memnun edebilmek için geç saatlere kadar çalışacaklarını anlatarak, "Sucuk isteyenlerin sucuğunu yapıyoruz. Satış yapıyoruz tezgahımız da devam ediyor. Her sene aynı klasik. Biraz yorucu oluyor geç saatlere kadar çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı

        Kurban etini kıyma yaptırmak için sabah kasaba gelerek uzun süre sıra bekleyen Ramazan Sarıoğlu da sucuk yaptırmak isteyenlere pazartesi ve salı gününe randevu verdiklerini, dün kurbanı kestiklerini ve etlerini dinlendirdiklerini, bugün de etleri kıyma yapmaya kasaba geldiklerini belirtti.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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