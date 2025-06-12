Balıkesir'de özel çocuklardan babalarına sürpriz
Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencileri, Babalar Günü öncesinde babalarını mutlu etti.
Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencileri, Babalar Günü öncesinde babalarını mutlu etti.
Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özel Çocuklar Eğitim Evi'nin konukları, Babalar Günü öncesinde babalarına sürpriz yaptılar.
Ürettikleri galoşlardan elde ettikleri gelirle, babalarına hediye hazırlayan, ardından da gezi teknesiyle Ayvalık adalar turu gerçekleştiren özel çocuklar, Babalar Günü'nü erken kutlamanın keyfini çıkardı.
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