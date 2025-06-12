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        Balıkesir'de eski eşini tabancayla yaralayan kişi aynı silahla intihar etti

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 yıl önce ayrıldığı eşini tabancayla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:42 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:42
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        Balıkesir'de eski eşini tabancayla yaralayan kişi aynı silahla intihar etti
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 yıl önce ayrıldığı eşini tabancayla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.

        Altınova Mahallesi Sahil mevkisinde kebapçılık yaptığı öğrenilen Ayhan Ayhan (43), 4 yıl önce boşandığı Canan B. (47) ile sokakta karşılaştı.

        Canan B'yi tabancayla yaralayan Ayhan, daha sonra silahı eski eşinin yanında bulunan Behiye A'ya doğrulttu. Ayhan, tabancanın tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtı.

        Çenesinden ve omzundan yaralanan Canan B, 112 Acil Sağlık ekibince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Canan B'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

        Bu arada şüphelinin peşine düşen jandarma ekipleri, Ayhan'ın Altınova Mezarlığı'nda olduğunu tespit etti. Zanlıyı yakalamak için mezarlığa giden ekipler, aynı tabancayla intihar ettiği belirlenen Ayhan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

        Ayhan'ın cesedi otopsi için hastanenin morguna konuldu.

        Öte yandan Ayhan'ın Canan B'yi yaralaması ile Behiye A'ya silah doğrultması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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