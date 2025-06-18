GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Karesi ilçesinde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Ziyaretli Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.