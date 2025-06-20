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        Balıkesir'de çıkan yangında 12 dekarlık arpa tarlası zarar gördü

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 12 dekarlık arpa tarlasında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:11 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:18
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        Balıkesir'de çıkan yangında 12 dekarlık arpa tarlası zarar gördü
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 12 dekarlık arpa tarlasında hasar oluştu.

        Yeşilhisar Mahallesi Yağcıllı Deresi mevkisinde sulama hattındaki çalışma sırasında metal boru kesilirken çıkan kıvılcımlar otları tutuşturdu.

        Büyüyen alevler, Abdullah Keskin'e ait arpa tarlasına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürülen yangında 12 dekarlık arpa tarlası zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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