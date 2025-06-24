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        Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:58
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        Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi hafif yaralandı.

        Şeker Fabrikası rampasından Susurluk istikametine seyir halinde olan Sadettin Ertaş yönetimindeki 42 AAS 710 plakalı çekici (yarı römork: 10 ABC 970), aynı yönde ilerleyen 10 AJH 533 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, iki sürücü ve bir yolcu yaralandı.

        Yaralılar Sadettin Ertaş (42), traktör sürücüsü Cumhur Özden (38) ve çekicide yolcu olarak bulunan Eymen Meriç Ertaş (11) olay yerine gelen sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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