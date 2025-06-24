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        Balıkesir'de şehit ve gazi çocukları yararına kermes

        Balıkesir'de Emniyet Hizmetlerini Güçlendirme Derneği tarafından, şehit ve gazi çocuklarına burs sağlanması amacıyla kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:59 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:59
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        Balıkesir'de şehit ve gazi çocukları yararına kermes
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        Balıkesir’de Emniyet Hizmetlerini Güçlendirme Derneği tarafından, şehit ve gazi çocuklarına burs sağlanması amacıyla kermes düzenledi.

        Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi (TTM)’nde düzenlenen kermesin açılışına Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Emniyet Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Başkanı Cüneyt Ermişler, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, emniyet personeli ve polis eşleri katıldı.

        29 Mayıs-1 Haziran arasında devam edecek kermeste, yöresel gıda ürünleri, el yapımı eserler, tablolar ve giyim eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunuluyor. 27 Haziran 2025 Cuma gününe kadar açık kalacak kermeste yöresel gıda ürünleri, kuru bakliyat, zeytinyağı ve giyim eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunuluyor.

        Kermesin açılışında konuşan Emniyet Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Başkanı Cüneyt Ermişler, “Kermesimiz dört gün sürecek. Buradan elde edilecek gelir polis yakınları, yetimlerimiz ve daha sonra emniyet teşkilatımızın ihtiyaçlarında kullanacağız. Balıkesir halkını bu anlamlı kermesimize davet ediyoruz.” dedi.

        Öte yandan Balıkesirliler kermese ilk günden yoğun ilgi gösterirdi, satılan ürünler kısa sürede tükenme noktasına geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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