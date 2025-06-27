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        Balıkesir Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki:

        Balıkesir Büyük Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 20:49 Güncelleme: 27.06.2025 - 20:49
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        Balıkesir Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki:
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        Balıkesir Büyük Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğine tepki gösterdi.

        Platformdan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Fenerbahçe basketbol takımının şampiyonluk kutlamalarında sergilediği sapkın akımların normalleştirilmesi görüntülerini Balıkesir Büyük Aile Platformu olarak esefle kınıyoruz. Spor kulüpleri, siyasetten ve ideolojik dayatmalardan uzak durmalı, toplumun tamamını kucaklayan bir duruş sergilemelidir. Bu tür sapkınlıkların normalleştirilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Aile yapımıza ve ahlak değerlerimiz aykırı, insan fıtratını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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