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        Balıkesir'de 4 noktada çıkan arazi ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

        Balıkesir'de Dursunbey, Manyas, Burhaniye ve Karesi ilçelerinde çıkan arazi ve orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 16:44 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:44
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        Balıkesir'de 4 noktada çıkan arazi ve orman yangınlarına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'de Dursunbey, Manyas, Burhaniye ve Karesi ilçelerinde çıkan arazi ve orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Dursunbey ilçesi Naipler Mahallesi, Manyas ilçesi Bölceağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda, Burhaniye ilçesi Yunuslar Mahallesi ile Karesi ilçesi Kabakdere bölgesindeki arazilerde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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