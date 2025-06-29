Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Çamköy Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınına müdahaleler gece de devam etti.
Gece karadan çalışmalarını yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarında yangını kontrol altına aldı.
Bölgede, soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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