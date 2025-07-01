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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 19:51 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:51
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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Kepsut'a bağlı Gökçeören Mahallesi ile Susurluk'un Babaköy Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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