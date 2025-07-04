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        Bandırmaspor, Mücahid Albayrak ve Enes Cinemre'yi kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Mücahid Albayrak ve Enes Cinemre'yi transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 17:49 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:49
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        Bandırmaspor, Mücahid Albayrak ve Enes Cinemre'yi kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Mücahid Albayrak ve Enes Cinemre'yi transfer etti.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki defans oyuncusu Mücahid Albayrak ile 1, orta saha oyuncusu Enes Cinemre ile de 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

        Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde antrenmanlara başlayan bordo-beyazlı ekip, fitness çalışmaları yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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