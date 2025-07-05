Bandırma'da Koyunculuk Araştırma Enstitüsünün çatısında çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsünün çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsünün çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Doğan Pınar Mahallesinde bulunan enstitünün idari binasının çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle binanın diğer katlarına sıçramadan söndürüldü.
Yangın sonrası idari binanın çatısında zarar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.