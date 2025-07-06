Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın ailesine şehadet haberi verildi

Şehidin bekar ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehidin yakınları ve komşuları da şehadet haberinin duyulması üzerine eve geldi.

Askeri yetkililer, şehit Kuşak'ın Kepsut ilçesine bağlı kırsal Alagüney Mahallesi'ndeki baba ocağına gelerek baba Mehmet (66) ile anne Cemile Kuşak'a (65) ve yakınlarına şehadet haberini iletti.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştırıldı.

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