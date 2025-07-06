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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın ailesine şehadet haberi verildi

        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 21:43 Güncelleme: 06.07.2025 - 21:43
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın ailesine şehadet haberi verildi
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        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştırıldı.

        Askeri yetkililer, şehit Kuşak'ın Kepsut ilçesine bağlı kırsal Alagüney Mahallesi'ndeki baba ocağına gelerek baba Mehmet (66) ile anne Cemile Kuşak'a (65) ve yakınlarına şehadet haberini iletti.

        Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

        Şehidin yakınları ve komşuları da şehadet haberinin duyulması üzerine eve geldi.

        Şehidin bekar ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi.

        Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya da aileye taziyelerini sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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