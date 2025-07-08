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        Balıkesir'de GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları başladı

        Balıkesir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları faaliyetlerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 20:23 Güncelleme: 08.07.2025 - 20:23
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        Balıkesir'de GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları başladı
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        Balıkesir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları faaliyetlerine başladı.

        Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki bulunan 20 ilçedeki spor tesislerinde GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları, hizmet veriyor.

        Atletizmden basketbola, güreşten yüzmeye 36 farklı branşta gerçekleştirilen antrenmanlarla gençler, yaz aylarını hem keyifli bir şekilde geçiriyor hem de spor kültürünü öğreniyor.

        Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, yaptığı açıklamada, il genelindeki tesislerinde antrenörlerle dopdolu bir yaz sezonuna başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Yetenekleri ve azimleriyle öne çıkan gençlerimiz, geleceğin şampiyon adayları olarak kendilerini gösteriyor. Sporcularımızın ilgisi ve desteği, bize büyük güç kaynağı oluyor. Her dönemde yeni hedefler belirleyerek daha fazla gencimizi sporla buluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte emek veren antrenörlerimize, spor okullarımıza katılan gençlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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