Balıkesir'de kontrolden çıkan araç denize düştü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 AIZ 617 plakalı otomobil, ilçe merkezinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı, ardından denize düştü.

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