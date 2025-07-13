Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde arazide çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için müdahale ediliyor.

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