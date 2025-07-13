Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Manyas ilçesinde arazide çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde arazide çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 1 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 1 iş makinesi, ve 68 personelin yanı sıra belediyeye ait araçlarla müdahalede bulunuluyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.