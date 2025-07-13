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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:36
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına, 1 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz​​​​​​​, 1 iş makinesi ve 68 personelin yanı sıra belediyeye ait araçlarla müdahalede bulunuldu.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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