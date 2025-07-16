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        Balıkesir'deki orman yangınına müdahale sürüyor

        Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 23:52 Güncelleme: 17.07.2025 - 09:55
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        Balıkesir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
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        Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

        Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle havadan da müdahaleye yeniden başladı.

        Yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye yapılıyor.

        Yanan alanın etrafını saran ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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