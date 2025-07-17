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        Balıkesir'de aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı

        Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada, aralarında hükümlülerin de yer aldığı, aranması bulunan 40 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:50 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:50
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        Balıkesir'de aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı
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        Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada, aralarında hükümlülerin de yer aldığı, aranması bulunan 40 kişi yakalandı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, toplam 316 personelle il genelinde aranan şahısların yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda 14'ü hükümlü toplam 40 aranan şahıs yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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