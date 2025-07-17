Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı kadrosuna dahil etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı kadrosuna dahil etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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