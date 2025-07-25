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        Balıkesir'de trigeminal nevralji hastası hastası, ağrılarından ameliyatla kurtuldu

        Balıkesir'de halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen ve geçmeyen ağrılara yol açan trigeminal nevralji teşhisi konulan Ayşenur Özdemir, ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:14 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:14
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        Balıkesir'de trigeminal nevralji hastası hastası, ağrılarından ameliyatla kurtuldu
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        Balıkesir'de halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen ve geçmeyen ağrılara yol açan trigeminal nevralji teşhisi konulan Ayşenur Özdemir, ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Uzun yıllardır ağrıları geçmeyen 43 yaşındaki Özdemir, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğine başvurdu. Yapılan incelemelerden sonra trigeminal nevralji rahatsızlığı tespit edilen Özdemir, ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Yaser Özgündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın operasyon sonrasında ağrılarından ve yüksek doz ilaçlardan kurtulduğunu belirterek, "Yeniden hayata döndüğünü ifade etmesi ben ve ekip arkadaşlarım için de en güzel hediye oldu. Ayşe Hanım'dan cesaret alan başka bir hastamızı da yakın zamanda opere ettik ve o da sağlığına kavuştu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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