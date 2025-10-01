Habertürk
        Sındırgı'da anaokulu öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

        Sındırgı'da anaokulu öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde anaokulu öğrencileri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sındırgı Grup Amirliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:29 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:40
        Sındırgı'da anaokulu öğrencilerden itfaiyeye ziyaret
        Öğrencilere itfaiye personeli tarafından yürütülen çalışmalar ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

        Öğrencilere itfaiye personeli tarafından yürütülen çalışmalar ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

        Sındırgı İtfaiye Amiri Ömer Çetin, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Öğrencilerimize itfaiyeciliğin önemini anlatıp ekipmanlarımızı tanıttık. Onlara keyifli bir gün yaşatmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

        Programa Sındırgı Belediye Başkan Vekili Ayşe As ile Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gökçe de katıldı.

        Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

