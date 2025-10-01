Sındırgı'da anaokulu öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

Programa Sındırgı Belediye Başkan Vekili Ayşe As ile Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gökçe de katıldı.

Sındırgı İtfaiye Amiri Ömer Çetin, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Öğrencilerimize itfaiyeciliğin önemini anlatıp ekipmanlarımızı tanıttık. Onlara keyifli bir gün yaşatmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Öğrencilere itfaiye personeli tarafından yürütülen çalışmalar ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

