        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kamyonetin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 01:45 Güncelleme: 23.10.2025 - 01:45
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında kamyonetin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Cengiz K. (22) idaresindeki 10 ASC 395 plakalı kamyonet, otoyolun Savaştepe Karaçam Mahallesi yakınlarında emniyet şeridinde duran Mustafa S. (74) yönetimindeki 10 HA 315 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, Mustafa S. olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki eşi Vicdan S. (65) de yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı Vicdan S, Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Mustafa S'nin cansız bedeni aynı hastanenin morguna gönderildi.

        Bölgede kaza sonrası bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

