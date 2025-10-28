Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Sındırgı'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu:

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar hastanelere 22 kişinin müracaat ettiğini belirterek, "Bunlardan 4'ü taburcu edildi. O panikle ve balkonlardan atlayan, ufak tefek yaralanmaları olan 18 vatandaşımız var. Allah'a şükür onlarla ilgili de hayati tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız mevcut değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 02:22 Güncelleme: 28.10.2025 - 02:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Sındırgı'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar hastanelere 22 kişinin müracaat ettiğini belirterek, "Bunlardan 4'ü taburcu edildi. O panikle ve balkonlardan atlayan, ufak tefek yaralanmaları olan 18 vatandaşımız var. Allah'a şükür onlarla ilgili de hayati tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız mevcut değil." dedi.

        Ustaoğlu, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin ardından incelemelerde bulunmak için Sındırgı'ya geldi.

        Yoğun sağanak altında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Ustaoğlu, depremin olduğu andan itibaren başta AFAD ve ilgili kurumlar olmak üzere saha çalışmalarına başlandığını anlatarak, "Sındırgı'mızın 75 kırsal mahallesi var. 75 mahallemizde jandarma aracılığıyla muhtarlıklarımızla kurulan irtibatlarda köylerimizde herhangi bir can kaybının olmadığını söylemek istiyorum. Allah'a şükürler olsun. Şu an o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Sındırgı merkezde daha önce meydana gelen depremde ağır hasarlı olarak tespit edilen ve içinde kimsenin yaşamadığı üç binamız yıkıldı." diye konuştu.

        Ustaoğlu, bu binaların daha önce boşaltıldığı için herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığına değinerek, şöyle devam etti:

        "Diğer yandan Sındırgı merkezimizde iki katlı bir dükkan yıkıldı. Vatandaşımız akşam dükkanını kapattığı için Allah'a şükürler olsun orada da herhangi bir can kaybımız yok. Şu ana kadar hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4'ü taburcu edildi. O panikle ve balkonlardan atlayan, ufak tefek yaralanmaları olan 18 vatandaşımız var. Allah'a şükür onlarla ilgili de hayati tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız mevcut değil. Kızılay'ımız vatandaşlarımızın iaşesiyle ilgili olarak şu an ilçe merkezimize intikal halinde. En kısa sürede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için Kızılay'ımız da hizmete girmiş olacak."

        - "Camilerimiz, misafirhanelerimiz açık durumda"

        Depremin olduğu ilk andan itibaren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Kendileri de şu an bölgemize intikal halinde. İnşallah yakın bir zamanda Sındırgı ilçemize kendileri gelecekler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla telefonla görüştük. Yarın sabahtan itibaren tüm mahallelerimizde saha taramalarına, hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Tüm ekiplerimiz hasat tespitle ilgili bölgemize intikal halinde. Diğer yandan işte gördüğünüz gibi şu an ilçe merkezimizde ve ilimizde ciddi bir yağış var. Biz il genelinde tüm okullarımızı tatil ettik."

        Ustaoğlu, Sındırgı merkezde şu an tüm okulları açık tuttuklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Yine aynı şekilde camilerimiz, misafirhanelerimiz açık durumda. Vatandaşlarımız, en azından bu süre içinde bu kamu kurumlarımızı misafirhanelerimizi ve okullarımızı barınma ihtiyacı noktasında kullanabilirler. Bu noktada da şu an okullarımız açık bir vaziyette. Onu da özellikle ifade etmek istiyorum. Allah'a şükürler olsun. Şu ana kadar herhangi bir can kaybının olmaması tabii ki en önemli tesellimiz. Bizler de vekillerimizle, tüm kurum ve kuruluşlarımızla şu an Sındırgı'dayız. Vatandaşımızın ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tüm kurumlarımızla hep beraber sahadayız. Ben tekrar tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim tekrar böyle afetlerden bizleri korusun."

        Vali Ustaoğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!

        Benzer Haberler

        Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem (12)
        Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem (12)
        Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem (11)
        Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem (11)
        Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem (10)
        Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem (10)
        Edremit Körfezi'nde sağanak etkili oldu
        Edremit Körfezi'nde sağanak etkili oldu
        Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem (9)
        Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem (9)
        Balıkesir'de eğitime bir gün ara verildi
        Balıkesir'de eğitime bir gün ara verildi