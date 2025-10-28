Balıkesir'de bir haftada 50 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, son bir haftada göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Gömeç, Edremit, Susurluk ve İvrindi ilçelerinde toplam 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 25 Özbekistan, 10 Afganistan, 3 Filistin, 3 Somali, 3 Mısır, 3 Yemen, 1 Suriye, 1 Türkmenistan ve 1 Kamerun uyruklu olmak üzere 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.