Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Depremin merkez üssü Sındırgı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Önceki gün 6,1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 11:41 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremin merkez üssü Sındırgı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Önceki gün 6,1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

        Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen tören, Türk bayrağının göndere çekilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının okunmasıyla devam eden tören, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın tören alanındaki öğrencilerin bayramını kutlamasıyla devam etti.

        Kaymakam Koyuncu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünü kutlamanın, gururu, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu söyledi.

        Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçiminin, bir idare sisteminin adı olmadığını belirten Koyuncu, "Bundan daha fazla Türk milletinin bu topraklarda yaşama, var olma ve varlığını devam ettirme mücadelesinin adıdır. Bu Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuştur. Dolayısıyla makama, mevkiye, şana, şöhrete bakmaksızın her bir Türk vatandaşı bu Cumhuriyetin hem sahibi hem de varisidir." dedi.

        Koyuncu, Cumhuriyet'in, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bırakılmış bir emanet olduğunu vurgulayarak, "Emanetimize sahip çıkmanın en güzel yolu ise çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." ifadesini kullandı.

        Tören, öğrencilerin şiir okuması, folklor ve koreografi gösterisi sunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere hediye takdim edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?

        Benzer Haberler

        Depremle yeniden akmaya başlayan pınar, bahçeleri yeşertecek
        Depremle yeniden akmaya başlayan pınar, bahçeleri yeşertecek
        Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6.1'lik yıkılan ve hasar gören binalar havadan görüntülendi (9)
        Sındırgı'da 6.1'lik yıkılan ve hasar gören binalar havadan görüntülendi (9)
        AFAD Başkanı Pehlivan Sındırgı'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu:
        AFAD Başkanı Pehlivan Sındırgı'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu:
        Balıkesir Sındırgı'daki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı
        Balıkesir Sındırgı'daki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı
        Balıkesir'de zeytinliğe devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de zeytinliğe devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı