Manyas'ta "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi

Anma programına Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru ile diğer ilgililer katıldı.

Türkçe öğretmeni Seçil Sınmaz Kale'nin konuşma yaptığı programda öğrenciler şiirler okudu ve Atatürk'ün hayatını anlatan video gösterimleri yapıldı.

