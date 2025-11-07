Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Manyas'ta "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:12 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:14
        Manyas'ta "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi
        Manyas Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Atatürk Ortaokulu'nun düzenlediği anma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Türkçe öğretmeni Seçil Sınmaz Kale'nin konuşma yaptığı programda öğrenciler şiirler okudu ve Atatürk'ün hayatını anlatan video gösterimleri yapıldı.

        Program müzik öğretmeni Ezgi Çiçek yönetimindeki okul korosunun seslendirdiği şarkılarla sona erdi.

        Anma programına Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

