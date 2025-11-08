Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 15:45 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Süleyman Bahadır, Ömer Yasin Gezer, Mustafa Güçer

        Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi (Dk. 90+3 Cem Türkmen), Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 68 Emirhan Acar), Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 67 Yusuf Can Esendemir), Mucahit Albayrak, Mulumba, Rahmetullah Berişbek, Tanque (Dk. 90+2 Topalli)

        Boluspor: Orkun Özdemir, Lima, Devran Şenyurt (Dk. 68 Arda Usluoğlu), Barış Alıcı (Dk. 67 Abdurrahman Üresin), Liço, Hasani, Doğan Can Davas, Kouagba, Onur Öztonga, Rasheed (Dk. 84 Boakye), Balburdia (Dk. 73 Rahman Buğra Çağıran)

        Gol: Dk. 48 Bacuna (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 41 Hikmet Çiftçi, Dk. 43 Atınç Nukan, Dk. 62 Enes Aydın, Dk. 90 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 90 Boakye (Boluspor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Boluspor: 0
        Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Boluspor: 0
        Girişimcilik ekosisteminde yeni başarı hikâyeleri yazıldı BaunTECH Start De...
        Girişimcilik ekosisteminde yeni başarı hikâyeleri yazıldı BaunTECH Start De...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Havran'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Havran'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Balıkesir'de partisinin 4. Olağan İl Ko...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Balıkesir'de partisinin 4. Olağan İl Ko...
        Balıkesir'de makineli hasat zeytinde verimi artırıyor
        Balıkesir'de makineli hasat zeytinde verimi artırıyor
        Gömeç'te 50 bin enginar fidesi dağıtıldı
        Gömeç'te 50 bin enginar fidesi dağıtıldı