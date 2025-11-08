Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Süleyman Bahadır, Ömer Yasin Gezer, Mustafa Güçer
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi (Dk. 90+3 Cem Türkmen), Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 68 Emirhan Acar), Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 67 Yusuf Can Esendemir), Mucahit Albayrak, Mulumba, Rahmetullah Berişbek, Tanque (Dk. 90+2 Topalli)
Boluspor: Orkun Özdemir, Lima, Devran Şenyurt (Dk. 68 Arda Usluoğlu), Barış Alıcı (Dk. 67 Abdurrahman Üresin), Liço, Hasani, Doğan Can Davas, Kouagba, Onur Öztonga, Rasheed (Dk. 84 Boakye), Balburdia (Dk. 73 Rahman Buğra Çağıran)
Gol: Dk. 48 Bacuna (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Hikmet Çiftçi, Dk. 43 Atınç Nukan, Dk. 62 Enes Aydın, Dk. 90 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 90 Boakye (Boluspor)
BALIKESİR
