9. İda Ultra Maratonu yarın koşulacak

Bu yıl 9'uncu kez organize edilen İda Ultra Maratonu'nda 16 ülkeden bin 230 sporcu mücadele edecek.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyü, Kazdağları Milli Parkı ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi arasında gerçekleştirilecek Kar Spor İda Ultra Maratonu'nun tanıtım toplantısında konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bu maratonunun Edremit'in doğasını, kültürünü, geleneğini dünyaya tanıtan uluslararası bir marka haline geldiğini söyledi.

Bu yıl 16 farklı ülkeden bin 230 sporcunun maratonda mücadele edeceğini vurgulayan Ertaş, "Hem Edremit'in hem de Kazdağları'nın adının duyulması için büyük önem taşıyan bu katılım, ilçemizin uluslararası alandaki görünürlüğünü her geçen yıl artırıyor. Sporun birleştirici gücü sayesinde Edremit, dünyanın dört bir yanından gelen misafirleriyle kültürel bir buluşma noktası haline geliyor." dedi.

- "Misafirlerimiz, Kazdağları'nın harika atmosferinde 3 gün geçirecek"

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ise 3 yıldır bu organizasyona destek verdiklerini kaydetti. İlçenin, turizm ve tarımla bilindiğini ifade eden Çetin, şöyle konuştu: "Kuzey Ege'nin en kıymetli yerlerinden biri olan Kazdağları'nın eteklerindeyiz. Kazdağları yüzyıllardır, binlerce yıldır çok kıymetli ve bütün insanlığın yerleştiği ve burada hüküm sürdüğü bölge. Sadece deniz turizmi değil, termal, kültür ve spor turizmleri de çok kıymetli organizasyonlar. Bu organizasyonlar önemli organizasyonlar. Gelen misafirlerimiz Kazdağları'nın harika atmosferinde güzel, çok kıymetli bir 3 gün geçirecek. Temennimiz kazasız belasız, sorunsuz bir süreç olsun." Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Yurt Yıldırım da maratona katılan sporcuların Türkiye'nin en güzel coğrafyasında, barışın temsilcisi olan zeytin ağaçlarının altında 3 gün geçireceğini vurguladı. Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede ise ilk kez 2015'te keşfe geldiklerinde, adını defalarca duydukları Kazdağları'nı aslında bilmediklerini fark ettiklerini söyledi.

Kazdağları'nın hala keşfedilmeyen güzelliklerinin, zenginliklerinin olduğuna değinen Dede, şunları kaydetti: "İnanılmaz bir coğrafyada, inanılmaz güzel bir etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kazdağları Ultra Maraton ismiyle başlayan bu etkinlik, mitolojideki Kazdağları'nın ismi olan İda Ultra Maratonu ile devam etti. Aeneas'ın doğduğu, Sarıkız'ın doğduğu bu topraklarda bu etkinliği düzenlemekten dolayı inanılmaz mutluyuz. Biz, arama kurtarma ekiplerimizle, yerel arama kurtarma ekibimiz İDA SAR, UMKE ekipleriyle ve kendi ekiplerimizle birlikte saha içerisinde inanılmaz bir güvenlik ve sağlık önlemi aldık. Sağlıklı bir şekilde bu etkinliği bitirip, sağlıklı bir şekilde bölgemizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Umarım bunda başarılı olacağız." Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Alaftargil de İda Ultra Maratonu'nun her geçen yıl daha iyi bir hale dönüştüğünü belirterek, bugüne kadar oldukları gibi bundan sonra da sporun ve sporcuların yanında olacaklarını kaydetti.