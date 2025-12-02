Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'daki depremde evi yıkılan sanatçı Yörük bebek üretimini otağda sürdürüyor

        ÖMER FARUK YALÇIN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından evi yıkılan Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Fatma Oya Kocataş (56), Yörük otağında barınma ihtiyacını karşılarken, Yörük bebeklerin üretimini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı'daki depremde evi yıkılan sanatçı Yörük bebek üretimini otağda sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER FARUK YALÇIN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından evi yıkılan Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Fatma Oya Kocataş (56), Yörük otağında barınma ihtiyacını karşılarken, Yörük bebeklerin üretimini sürdürüyor.

        Sındırgı Yağcıbedir Yörükler Derneği Başkanı da olan Kocataş, 2016'da unutulmaya yüz tutmuş Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için atık kumaş, tel, sünger ve eski yemenileri geri dönüşüm teknikleriyle işleyerek Yörük bebekleri yapmaya başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı ünvanına sahip Kocataş, Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından evini kaybetti.

        Kocataş, 2020 yılında hayata geçirilen "Yağcıbedir Halısına Can Veren Kadınlar" adlı projesi kapsamında ilçeye kazandırılan 100 metrekarelik Yörük otağında hem barınmak hem de Yörük bebeklerin üretimini sürdürmek istedi.

        Sındırgı Yağcıbedir Yörükler Derneğine ait Yörük otağı, Sındırgı Halk Eğitim Merkezi'nden Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu bahçesine taşınarak Kocataş için geçici barınma, eğitim ve sanat üretimi yapılan bir alana dönüştürüldü.

        Kocataş, AA muhabirine, Yörük bebeklerini tamamen atalarından ilham alarak yaptıklarını belirterek, Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

        Sındırgı Halk Eğitim Merkezi'nin bahçesinde açtıkları Yörük otağında kadınlarla geri dönüşüm malzemeleri kullanarak bebekler yaptıklarını anlatan Kocataş, şöyle konuştu:

        "İlçemizde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde evim yıkıldı. Depremin hemen ardından onaylanan Köklü Bağlar, Gelecek Yarınlar Projesi kapsamında derneğimizin faaliyet gösterdiği Yörük otağını Sındırgı Halk Eğitim Merkezi'nden Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu bahçesine taşıdık. Yerleştikten hemen sonra 27 Ekim'de de 6,1 büyüklüğündeki ikinci depremle karşılaştık. Öğretmenlerimiz ve vatandaşlarımız bu 100 metrekarelik Yörük otağına yerleşti. Öğretmenlerimiz yaklaşık 15 gün burada bizimle kaldı."

        Kocataş, evlerin inşa edilene kadar eşiyle Yörük otağında yaşamlarını sürdüreceklerini kaydetti.

        - "Elimiz kolumuz bağlı oturamıyoruz"

        Zor şartlara rağmen çalışmaktan vazgeçmediklerini vurgulayan Kocataş, "Ne yapalım, deprem Allah'tan gelen bir şey. Elimiz kolumuz bağlı oturamıyoruz. Üretmemiz gerekiyor çünkü bütçemize katkı sağlıyoruz. Geceleri kadınlarla bir araya gelip Yörük bebeklerimizi üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kocataş, ürettikleri bebeklere Türkiye'nin dört bir yanından talep olduğunu belirterek, "Şu anda 300 tane siparişimiz var. İzmir ve Konya başta olmak üzere birçok ilden dernekler ve belediyeler bize destek oluyor. Kültürümüzü yansıttığı için bu bebekleri hediyelik olarak tercih ediyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek

        Benzer Haberler

        Bandırma'da okul servisi kaza yaptı 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Bandırma'da okul servisi kaza yaptı 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Balıkesir'de devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı
        Balıkesir'de devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı
        Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
        Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
        Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 86. yılında kabri başında anıldı...
        Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 86. yılında kabri başında anıldı...
        Koca Seyit'in künye defteri ve gençlik fotoğrafı ortaya çıktı Tarihi Alan B...
        Koca Seyit'in künye defteri ve gençlik fotoğrafı ortaya çıktı Tarihi Alan B...
        Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 86'ncı yılında memleketin...
        Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 86'ncı yılında memleketin...