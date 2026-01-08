Habertürk
        Balıkesir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor

        Balıkesir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor

        Balıkesir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Giriş: 08.01.2026 - 15:11 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:11
        Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar, öğle saatlerinde etkisini artırarak devam etti.

        Dursunbey ilçesinde fırtına nedeniyle uçan bir evin çatı demirleri, park halindeki aracın camlarını kırarak hasar oluşturdu.

        Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, kuvvetli fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.

        Dursunbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına sonrası meydana gelen olumsuzluklar, belediyemizin fen işleri müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü, zabıta ve diğer birimlerimizin koordineli çalışmasıyla giderilmektedir. Hava şartları sebebi ile tüm hemşehrilerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyor, özellikle çatı ve açık alanlarda zaman geçirilmemesini öneriyoruz." ifadelerine yer verildi.

        - Erdek'te denizle kara birleşti

        Dalgaların metrelerce yükseldiği Erdek ilçesinde taşkınlar yaşandı.

        Erdek Marina'da dalgalar, çay bahçelerinin önündeki kıyıyla denizi birleştirdi. Yollardaki su birikintileri, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar da teknelerini iskeledeki güvenli alanlara bağlamaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

