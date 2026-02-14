Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Güney Marmara'da bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 ve 16 Şubat'ta yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 23:07 Güncelleme: 14.02.2026 - 23:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Marmara'da bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 ve 16 Şubat'ta yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Gestaş AŞ'den yapılan açıklamada, Güney Marmara Adalar hattında, 15 Şubat'ta Erdek'ten saat 19.30 ve Marmara'dan saat 21.00 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

        Aynı hatta Avşa'dan saat 06.00, Ekinlik'ten saat 06.20, Marmara'dan saat 07.00, Balıklı'dan saat 08.00 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği, Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin tarifesine uygun şekilde yapılmasının planlandığı belirtildi.

        Marmara Ro-Ro'dan yapılan açıklamada da 15 Şubat'ta saat 16.00'daki Tekirdağ-Saraylar-Erdek, saat 17.00'deki Tekirdağ-Marmara-Avşa-Erdek ile Erdek-Avşa-Marmara-Erdek, saat 19.00'daki Saraylar-Erdek seferleri ve Marmara ile Avşa limanlarından gerçekleşecek tüm seferlerin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da Fener alayı!
        Trabzon'da Fener alayı!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Tarihi kaynak geri döndü
        Tarihi kaynak geri döndü
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Dursunbey'de dev kaya parçası yola düştü
        Dursunbey'de dev kaya parçası yola düştü
        Bandırmaspor - Serikspor maçının ardından
        Bandırmaspor - Serikspor maçının ardından
        Balıkesir'de şiddetli yağış sonucu boş arsadaki büyük kaya parçası yaya kal...
        Balıkesir'de şiddetli yağış sonucu boş arsadaki büyük kaya parçası yaya kal...
        Balıkesirspor – Alanya 1221: 0-1
        Balıkesirspor – Alanya 1221: 0-1
        Bandırmaspor - Serik Spor: 0-3
        Bandırmaspor - Serik Spor: 0-3
        Bandırmaspor-Serikspor maçının ardından
        Bandırmaspor-Serikspor maçının ardından