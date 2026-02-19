Canlı
        Savaştepe'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:23 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:26
        Savaştepe'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        İlçede tarihi eser niteliğindeki malzemelerin satılmak üzere olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

        Operasyonda, 400 parça tarihi eser, 4 adet dedektör ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan R.K, S.K, M.K, Ş.A. ve H.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


        Şüphelilerden H.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

