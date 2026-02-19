Savaştepe'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.



İlçede tarihi eser niteliğindeki malzemelerin satılmak üzere olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.



Operasyonda, 400 parça tarihi eser, 4 adet dedektör ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.



Ekiplerce gözaltına alınan R.K, S.K, M.K, Ş.A. ve H.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Şüphelilerden H.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

