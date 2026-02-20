Balıkesir'de havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ege Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışmayla kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, ekiplerce doğaya bırakıldı.

