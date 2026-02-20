Canlı
        Balıkesir'de havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

        Balıkesir'de havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 09:08 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:08
        Balıkesir'de havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
        Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ege Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışmayla kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, ekiplerce doğaya bırakıldı.

