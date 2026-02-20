Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:42 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo 752 gram esrar, 1 kilo 146 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 127 bin 950 lira ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Okulda cıva zehirlenmesi: 17 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 17 öğrenci tedavide!
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de ramazanın ilk cuma namazı kılındı
        Balıkesir'de ramazanın ilk cuma namazı kılındı
        Başkan Aydemir; "Balıkesir Tarımın ve Hayvancılığın en güçlü merkezi"
        Başkan Aydemir; "Balıkesir Tarımın ve Hayvancılığın en güçlü merkezi"
        Balıkesir'de maden ocağındaki iş kazasında 1 işçi öldü
        Balıkesir'de maden ocağındaki iş kazasında 1 işçi öldü
        Balıkesir'de dere yatağında mahsur kalan karaca kurtarıldı
        Balıkesir'de dere yatağında mahsur kalan karaca kurtarıldı
        Burhaniye'de toplu iftar geleneği devam ediyor
        Burhaniye'de toplu iftar geleneği devam ediyor
        Kanalizasyon şebekesi çöktü inşaatlar su içinde kaldı
        Kanalizasyon şebekesi çöktü inşaatlar su içinde kaldı