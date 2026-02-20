Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de maden ocağındaki iş kazasında 1 işçi öldü

        Balıkesir'de bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 13:24 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de maden ocağındaki iş kazasında 1 işçi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.


        Balya ilçesinde bulunan maden ocağında çalışan işçi R.K'nin kafasına taş parçası düşmesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        R.K'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de dere yatağında mahsur kalan karaca kurtarıldı
        Balıkesir'de dere yatağında mahsur kalan karaca kurtarıldı
        Burhaniye'de toplu iftar geleneği devam ediyor
        Burhaniye'de toplu iftar geleneği devam ediyor
        Kanalizasyon şebekesi çöktü inşaatlar su içinde kaldı
        Kanalizasyon şebekesi çöktü inşaatlar su içinde kaldı
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetişim başarısı Avrupa sınırlarını a...
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetişim başarısı Avrupa sınırlarını a...
        Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde meydan düzenlemesi başlatıldı
        Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde meydan düzenlemesi başlatıldı
        Balıkesir'de havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
        Balıkesir'de havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı