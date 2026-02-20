Balıkesir'de ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Balıkesir'de ramazan ayının ilk cuma namazı eda edildi.



Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki İmam Birgivi Cami'nde bir araya gelen her yaştan çok sayıda vatandaş, ramazanın ilk cuma namazında saf tuttu.





Namaz öncesi verilen vaazda ramazan ayının manevi iklimine ve yardımlaşmanın önemine yer verildi.





Okunan hutbenin ardından cuma namazı kılındı ve dualar edildi.



Sındırgı ilçesinde de vatandaşlar, ilk cuma namazını kılmak için Hz. Ebubekir Camisi'nde bir araya geldi.

