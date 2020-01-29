Jandarmadan 230 personelle güven uygulaması

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 230 personelin katıldığı güven uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulama esnasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, uyuşturucu dahil her türlü kaçakçılığa engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, aranan şahısların/araçların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla; 60 ekip ve 230 personelin katılımı ile uygulama yaptı. 10 sabit uygulama noktası ve 249 işyerinde yapılan uygulama neticesinde 5 bin 292 şahıs sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 18 şahıs yakalanmış ve 4 şahsa 374 TL idari para cezası uygulandı. Jandarmanın trafik uygulamasında da bin 449 araç kontrol edilmiş, 9 araca 11 bin 952 TL idari para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edilerek, arama kaydı bulunan 1 araç yakalandı.

BALIKESİR 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:47

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