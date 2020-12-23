Balıkesir'de 15 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları aranan şahıslara yönelik operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 15 kişiyi yakaladı. Operasyonlar sırasında 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 100 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Balıkesir il merkezinde 4 aranan şahıs, 2 tabanca ve 51 fişek,

Ayvalık İlçesinde 1 arana şahıs, Bandırma ilçesinde 4 aranan şahıs, Burhaniye İlçesinde 1 ruhsatsız tüfek ve 37 kartuş, Edremit İlçesinde 2 aranan şahıs ve 2 ruhsatsız tüfek, Gönen İlçesinde 1 aranan şahıs, 1 kurusıkı tabanca ve 13 fişek, İvrindi İlçesinde 1 aranan şahıs, Manyas İlçesinde aranan şahıs ve Sındırgı İlçesinde 1 aranan şahıs yakalanırken toplamda da 15 aranan şahıs, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 51 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 36 adet kartuş, 1 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 13 adet fişek ele geçirildi.

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