İzmir-İstanbul yolu çift yönlü trafiğe açıldı Araçlar yolculuklarına sıkıntısız devam ediyor

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Balıkesir’i etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan İzmirBursa kara yolunun Susurluk mevkii 15 saati aşkın süre sonunda araç geçişine çift yönlü açıldı. Kar yağışı boyunca İzmirBursa kara yolunda mahsur kalan araçlar gidecekleri yöne doğru yolculuklarına başlarken, yolda yapılan çalışmaların ardından ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı gözlendi.

Yoğun kar yağışı yüzünden trafiğe kapanan İzmirBursaİstanbul kara yolu dün gece yarısından itibaren çift yönlü ulaşıma açıldı. Bugün gündüz saatlerinde İzmirBursa yolunun Susurluk mevkiinde trafiğin aktığı görüldü. İki gündür kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçlarla trafiğe çıkmasına izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar yolculuklarına devam etti.

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