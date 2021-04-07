Balıkesir'de jandarmadan 18 aranan şahsa gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 18 şahsı , gözaltına alırken, 5 ateşli silah ve bu silahlara ait 57 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas ve Marmara ilçelerinde 0506 Nisan 2021 tarihlerinde çeşitli suçlardan aranan 18 şahsı yakalarken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca, 57 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.