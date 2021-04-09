Zağnos Paşa Camisi projesi hayata geçti

Balıkesir’de 600 yıllık geçmişe dayalı Zağnos Paşa Camisi’nin zaman içinde kaybolan siluetinin yeniden kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların ilk aşaması meydan düzenlemesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Balıkesirliler projenin hayata geçirilmesiyle cuma namazını caminin avlusunda kıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla caminin siluetini ortaya çıkarmak için proje hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle Anıtlar Kurulu ile istişare halinde çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, önce bölgedeki alt yapı sorunlarını ortadan kaldırdı daha sonra da etrafındaki yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi. Tarihi meydanın çevresindeki taşıt yolları ise doğal taşlarla kaplanarak yaya öncelikli bir dolaşım sağlandı. Taşıt trafiği yavaşlatılarak tarihi dokuya uygun bir çevre oluşturuldu. Bin 600 metrekarelik mevcut cami avlusunun kapasitesi birinci sınıf malzemeler kullanılarak 3 bin metrekareye çıkarıldı. Bin 636 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 6 bin 274 metrekare alanı kapsayan proje kapsamında, 12 binanın kamulaştırılması yapılarak, yıkıldı, bir binanın da iki katı tıraşlandı. Bu sayede Zağnos Paşa Camisi, Karesi Türbesi, Paşa Hamamı ve alanda bulunan tescilli yapı başta olmak üzere; tarihi yapıları bütünleştirecek proje tamamlandı. Proje çerçevesinde Balıkesir’in ilk yerleşim yerlerinden birisi olan Aygören Mahallesi’nde de tarihi dokunun sağlanması için çalışmalara devam edilecek.

Tarihi Zağnos Paşa Camisi önünde düzenlenen törende meydan düzenleme çalışmalarında kullanılan mermerleri hibe eden Ermişler Ailesi ile birlikte tüm çalışanlara şükran beratı takdim edildi. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhittin Demirtaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Dr. Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir’in yanı sına ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.



“Pandemi sürecindeki kısıtlamaları fırsat bildik”

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz projede emeği geçen başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmak üzere herkese teşekkür etti. Başkan Yılmaz konuşmasında şunları söyledi:

“İki sene önce yine Cuma günü Büyükşehir Belediye Başkan adaylığımız tespit edilmiş burada yine böyle bir kalabalıkta karşılanmıştık. O gün içimden Allah nasip ederse bu camiyi çok kısa bir süre içerisinde olması gerektiği hale getirelim dedim. Arkadaşlarla beraber seçildiğimiz andan itibaren buradaki çalışmalara başladık. Zağnos Paşa Camii’ni Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanımız İbrahim Ermişler ve heyetiyle istişareler yaptık, buradaki arkadaşlarla nelerin yapılması gerektiği konusunda öncelikle caminin avlusunun yetersizliği ve burada insanlarımızın abdest alma haricinde diğer ihtiyaçlarının karşılanacağı tuvaletlerin uygun olmadığı kanaatine vardık. Arkasındaki meydanın kamulaştırması süreci gereğinden fazla uzadığı düşünülüyordu. Meclisimizden kararlarımızı alıp, istişarelerimizi yaptıktan sonra bu konuyu bakanlığımıza da arz ettik. Ardından Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla buradaki STK’larımızla beraber süreci yönettik ve altı ay önce, pandemi sürecinde en uygun zamanda, insanların ibadetle ilgili pandemi yasaklarında başlamaya karar verdik ve Allah nasip etti bugün buranın tadilattan sonra meydan düzenlemesinin kullanıma açılmasını sağlıyoruz.



“Emeği geçenlerden Allah razı olsun”

Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta bizi cesaretlendiren ve yürüyün arkanızdayız diyen Bakanımız Murat Kurum Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Hem şimdiki valimize hem de Ersin Yazıcı Valimize teşekkür ediyoruz. Allah zengin olmayı birçok kuluna nasip ediyor ama hayırlı işlerde harcamayı, paylaşmayı herkese nasip etmiyor. Ermişler ailesi sağ olsunlar biz taş beğenmeye gittiğimizde “bunları alamazsınız” dediler bize. Ne demek alamayız, biz beğendik dedik. Ama “parayla alamazsınız” dediler. “Biz bunları bağışlamak, biz yaptırmak istiyoruz, biz bu taşların hamisi olmak istiyoruz” dediler. Biz de kabul ettik. Betonda birçok arkadaşımız biz bunun parasını almak istemiyoruz dediler. Çok farklı insanlarımız biz nasıl katkı sunabiliriz diye geldiler. Allah hepsinden razı olsun.



“Emeği geçen 320 çalışana şükran beratı verdik”

Şu anda hizmete açılan kısmımız bizim bu bölgede yapacağımız çalışmaların başlangıcıdır. Kazım Özalp Sokağını olduğu gibi tarihi dokusuna kavuşturmayı düşünüyoruz. Buradaki binalarımızın da sokak sağlıklaştırması bünyesinde tarihi dokuya uyum sağlamasını, kent mobilyalarının uyum sağlamasını planlıyoruz. Allah nasip ederse bunların hepsini sizlerin desteğiyle, meclis üyelerimizle birlikte hayata geçireceğiz. Programdan önce burada 320 emeği geçen arkadaşımıza belediyemiz adına şükran beratı verdik. Biz de belediyedeki çalışanlarımıza diyoruz ki bu şehire hizmet etmek hangi makamda olursa olsun herkese nasip olmuyor. Yaptığımız iş bize özel bu şehire hizmet etme hakkı verilmiş. O zaman gecemizi gündüzümüze katalım, yapabileceğimizin en iyisini yapalım, düşünelim, hatalı yerleri tekrar yapmamak adına istişare edelim diyoruz. Burada da bütün arkadaşlarımız; satın almacısından güvenliğini sağlayana, temizliğinden burada uygulama yapanına, bütün birimlerimiz hepsi çalıştı ve inanın bir kişinin bile gecenin bu saatinde niye bu işi yapıyoruz” veya şuradan kaytarayım” dediğini görmedim. Caminin kutsallığı, bize olan manevi değeri bütün arkadaşlara yansıdı. Bunu da gözlemleyince bu arkadaşlar da ölümsüzleşsin şükran beratımızı onlara takdim edelim dedik.”



Bakan Yardımcısı Muhittin Demirtaş: “Bu güzel eseri Balıkesir’e kazandırmanın mutluluğu içindeyiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhittin Demirtaş ise bakanlığın Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalara devam ettiğini belirtti. Bakan Yardımcısı Muhittin Demirtaş Balıkesir’e de yatırımlarının devam ettiğini söyleyerek şunları kaydetti:

“Bu güzel eseri Balıkesirli hemşerilerimize kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bakanlığımız hazırlamış olduğumuz bütün projeleri 50100 yıllık vizyonla hazırlayıp bunları halkımızın hizmetine sunmak için canla başla çalışmaktadır. Ülkemizde maalesef bir deprem gerçeği var. Balıkesir şehrimiz de Kuzey Anadolu Fay Hattının yakınlarında bulunmakta ve yine bu bölgede sıkça küçük depremlerin olduğunu biliyoruz. Bakanlığımız bütün illerde deprem çalışmalarıyla ilgili kentsel dönüşüm çalışmalarını son derece gayret göstermektedir. Yerel yönetimlerimizle birlikte ortak çalışmalarımızla deprem binaların yıkılmasına neden olduğu için depremden önce bu gayreti göstererek inşallah Balıkesir’de de bu kentsel dönüşümü hızla tamamlayacağız. Bugüne kadar bakanlık destekleriyle yaklaşık 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Her yıl 300 bin binayı da depreme karşı güçlendirmek için program yaptık. İnşallah Balıkesir de bu programlarımız içerisinde gerekli hizmet desteğini alacaktır" dedi.



“600 yıllık geçmişi olan Zağnos Paşa camisinin çehresini düzenledik”

Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun yanı sıra bakanlık olarak tarihe vefa, geçmişe saygı sloganıyla bugüne kadar 44 yılımızda 79 meydanımızı yeniden ihya ediyoruz. Meydanlarımızı tarihi hüviyetine kavuşturacak bu projeyle yüzlerce tarihi ve kültürel aksımızı yeniden ihya ediyor, yine yüzlerce etapta yenilediğimiz iş yerlerimizi de esnafımıza kazandırıyoruz. Bugün de 600 yıllık geçmişe sahip olan Fatih Sultan Mehmet’in çok değerli vezirlerinden Zağnos Paşa tarafından caminin de içerisinde bulunan Zağnos Mehmet Paşa Külliyesi meydanı ve çevresinde yürüttüğümüz çalışmaları belediye başkanlığımızın çok kıymetli katkılarıyla 6 ay gibi çok kısa bir zamanda tamamlamış bulunmaktayız. Meydanı eski halinden 3 kat daha büyüterek ferah bir alana kavuşmuş olduğunu gördük. Ama bu daha birinci etap. Sayın bakanımızın da daha önce verdiği söz icabınca diğer etaplardaki projeleri de desteklemeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak toplam değeri 2 milyar 654 milyon lira olan 7 bin 388 konutu tamamladık. İçinde cami, iş merkezi, okul, hastane ve dükkanların olduğu 64 sosyal donatı inşasını da yine tamamladık, 74’ünün inşa çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca Balıkesir’de büyüklüğü 1 milyon 553 bin metrekare olan 7 millet bahçesi yapıyoruz.”

Yapılan konuşmaların ardından Tarihi Zağnos Paşa Camisi’nin çevre düzenleme projesi yapılan duanın ardından hizmete açıldı. Projenin hizmete açılmasıyla birlikte Balıkesirli vatandaşlar 6 ay aradan sonra caminin avlusunda cuma namazını kıldı.

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