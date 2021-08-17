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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Felçli gelen hasta yürüyerek taburcu oldu

İHA

Felçli gelen hasta yürüyerek taburcu oldu

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde faaliyette bulunan İnme Merkezi büyük bir başarıya imza atarak, merkeze felçli gelen hastayı yürüyerek evine taburcu etti. İnme Merkezi’nde görevli doktorlar uyguladıkları trombektomi işlemi ile konuşamaz, sol kol ve bacağını hareket ettiremez halde merkeze başvuran Y.E. isimli kadın hastayı yürüyerek evine uğurladı.
Erken müdahale ile önlenebilir hastalıkların başında gelen felç (inme) hastalığının tedavisi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde yapılıyor. Hastane bünyesinde faaliyet gösteren İnme Merkezi bugüne kadar birçok hastayı sağlığına kavuştururken, en son merkeze müracaat eden Y.E. isimli hastayı yine evine yürüyerek göndermenin mutluluğu yaşandı.
İnme Merkezi'nde Dr. Özcan Kocatürk ve Dr. Mert Nazik tarafından uygulanan trombektomi yöntemi felç hastalarının umudu olmaya devam ediyor. İnme Merkezi’nde görevli doktorlar inme hastalığında erken müdahalenin önemine dikkat çekerken Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Yüksel ise İnme Merkezi’nin yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade etti.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi acil servisine 6 Ağustos 2021 tarihinde, sol kolunu ve bacağını hareket ettiremez durumda inme (felç) bulguları ile başvuran Y.E. isimli hastanın, kırmızı alanda inme tedavi protokolü ile takibi yapılarak inme merkezine yatışı yapıldı. Beyin tomografisinde sağ hemisferde enfarkt ve MCA Oklüzyonu (beyin damar tıkanıklığı) saptandı. Akabinde hastaya acil şartlarda trombektomi (Beyindeki pıhtının çıkartılması işlemi) planlandı. Hastanın anjiyografi birimine nakli sağlandı ve akut inmede uygulanan trombektomi işlemi yapıldı. Sol kolunu ve bacağını kullanamaz halde olan hastaya Dr. Özcan Kocatürk ve ekibi tarafından uygulanan Trombektomi işlemi ile daha uygulama esnasında hastanın sol kolu hareket kabiliyeti kazandı. İnme Merkezine transferinden sonra da sol bacağını kullanmaya ve tekrar konuşabilmeye başlayan hasta Y.E.'nin Nöroloji Servisine nakli gerçekleştirildi.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi İnme Merkezi'nden Dr. Özcan Kocatürk yapılan tedaviyle ilgili şunları söyledi:
“Hastamızın inme gibi hayatını son derece kısıtlayıcı bir hastalığına şifa olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Hastalarımıza ilimizin tek İnme Merkezi olarak hizmet verdiğimizi ve ilimizin böyle bir merkeze sahip olmasının akut inme hastaları için büyük bir kazanç ve ne kadar hayati olduğunu halkımızın bilgilerine sunarız. Ayrıca halkımıza bu güzel hadise ile inmenin ilk birkaç saat içinde erken müdahale edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz.”

Başhekim Yüksel: “Hastanemiz fark oluşturmaya devam edecektir”
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Volkan Yüksel ise, İnme Merkezi'nde görevli doktor ve personele teşekkür ederek, “Hastanemizde felç geçiren hastaların acil müdahale ile normal hayata dönmesini sağlayan, fedakarca 7/24 çalışan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi sağlık hizmeti alanında ilin lider sağlık kuruluşu olmaya ve özellikli hizmetlerin sunumu açısından fark oluşturmaya devam edecektir” diye konuştu.

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