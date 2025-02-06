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        Balıkesir'de kar yağışı etkili oldu

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:14 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:18
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        Balıkesir'de kar yağışı etkili oldu
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile yüksek kesimler beyaza büründü. Kırsal mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        İlçeye bağlı kırsal Derecikören Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Celal Kırtay'ın kar yağışı nedeniyle yaşadığı sevinç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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