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        6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri bisiklet sürerek andılar

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bisiklet sürüşüyle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:45 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:50
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        6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri bisiklet sürerek andılar
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bisiklet sürüşüyle anıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde de anıldı. Susurluk Bisiklet Platformu (SUBİP) üyesi, lisanslı bisiklet sporcuları Kenan Benli (50), Burak Engin (26), Ümit Temel (32) ile Erkan İlter (54), Volkan İlkiz (30), Murat Korur (30), Hakan Beytur (54) ve İlyas Akabey (44), 03.30-04.30 saatleri arasında ilçede sürüş gerçekleştirdi. Rotalarını ilçedeki toplanma alanlarına çeviren sporcular, depremin meydana geldiği saat 04.17’de ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

        Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katılan AFAD gönüllüleri Hakan Beytur ve Ümit Temel ise yaşadıklarını grup üyeleriyle paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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