(Özel) Balıkesir Üniversite Hastanesi ozon ile şifa dağıtıyor Prof. Dr. Nilay Şahin: “Ozon tedavisi son yılların popüler tedavi şekli” “Ozon tedavisi diyabetik hastaların yaralarında çok etkili”

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilay Şahin, ozon tedavisinin şeker hastalarında hiçbir yan etkisi olmadığını açıkladı.

Şahin, ozon tedavisinin son yıllarda çok rağbet gören bir tedavi şekli olduğunu belirterek, “9 yıl içerisinde çok farklı üniteler kurduk. Bunlardan bir tanesi de Enfeksiyon Polikliniği oldu. Haftada iki gün olarak yaptığımız bu klinikte pek çok ağrıyla ilgili sorunlarda, romatizmal sorunlarda hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok farklı enjeksiyon çeşitlerimiz, çok farklı uyguladığımız yöntemler var. Bunlardan bir tanesi de ozon tedavisi. Aslında herkes sanırım buna aşinadır. Son yıllarda çok popüler bir tedavi ozon. Özellikle covid ile birlikte sanırım popülaritesi biraz daha arttı” dedi.

Prof. Dr. Nilay Şahin, ozon tedavisi için Almanya’da kurs ve eğitim aldığını belirterek, “Son yıllarda bir takım literatürler yayınlanmaya başladı ozonla ilgili. İşte ağrılarda yeni ajanımız, yeni savaşçı silahımız diye. Bunun üstüne araştırdım, sonra bundan yaklaşık 5 yıl önce kurslara gittim. Hem yurt içi, hem yurt dışı; özellikle Almanya bu konuda çok önde giden ülkelerden bir tanesi. Orada yaklaşık 3 haftalık eğitim aldım. Daha sonra dönerek ünitemizde bu tedaviye başladım” şeklinde ifade etti.

Ozon tedavisinin yaralarda, özellikle diyabetik şeker hastalarının ayak yara tedavisinde çok etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, “Ozon tedavisi hangi hasta gruplarında ve kimlere yapılır? Hastalarımız bunu çok soruyor. Ozon tedavisi herkese uygulanabilir. Ozonun ortaya çıkışı, aslında İkini Dünya Savaşı’na dayanıyor. Almanya’da savaşta yaralananların bu yaralarını nasıl tedavi ederiz sorusuyla başlıyor. Gerçekten ciddi yaralarda ozon tedavisi çok etkili. Biz de burada uyguluyoruz; özellikle diyabetik yaralarda, diyabete bağlı olan, özellikle ayak yaralarında çok etkili tedavilerden bir tanesidir. Romatizma hastalarında en sık görülen problemlerden birisi halsizlik ve yorgunluktur. Hatta klinik böyle başlar bu hastalarda. Çoğunda; yüzde 6070’inde halsizlik ve yorgunlukla başlar, sonra eklem ağrıları gelir. Halsizlik, yorgunlukla çok başarılı, yine kötü giden şeker seviyesi olan diyabetik hastalarda çok başarılı, Romotolojik hastaların çoğunda çok başarılı. Kendi kanınız alınıyor, ozonlanıyor ve vücuda tekrar veriliyor. Bu grupta bunları yapıyoruz. Halsizlik, yorgunluk, romatizmal hastalıklar, ağrılı hastalıklarda bunu yapıyoruz. Bir de lokal uygulamalarımız var bizim. Örneğin kas ağrılarında, kulunçlarda çok başarılı. Zaten temeli kasta oksijen yetmezliğidir. Biz de saf oksijen vererek burayı biraz canlandırmaya çalışıyoruz. Yine romatizmaya bağlı eklem ağrılarında eklem içerisine enjeksiyon olarak yapıyoruz. Eklem içerisine girerek enjeksiyon şeklinde yapıyoruz. Yani çok yönlü kullanabiliyoruz. Örneğin eldeki ve ayaktaki gangliyon kistlerinde de yine ozon tedavisinin çok yeri var. Özetleyecek olursak; bir genel uygulamamız bir de lokal, bölgesel sorunlara yönelik yaptığımız bir uygulama var” dedi.

“Ozon tedavisi 1015 seans uygulanıyor”

Prof. Dr. Şahin, ozon tedavisinin uygulanması konusunda şu bilgileri verdi: “Ne kadar sürüyor derseniz; genel ozon uygulamaları 1015 seans, yaklaşık 1015 dakikamızı alıyor. Lokal uygulamalarımız daha kolay ama yere göre çok değişiyor. Onlar da yine 1520 dakika kadar bir tedavi sürecimizi alıyor. Faydası 45 seanstan sonra başlıyor. Burada önemli olan ozon aldığınız merkezde ozon veren kişinin eğitimi çok önemli, hangi alanda ilgilendiği çok önemlidir. Çünkü ozonda en önemli püf nokta; hastaya verdiğiniz dozdur. Bu çok önemli, her hastaya aynı doz veremezsiniz. Hastanın şikayetlerine ve hedefinize yönelik doz ayarlaması yaparak bir doz veriyoruz. Burası çok ince bir ayar. Çünkü yanlış doz olduğunda çok farklı yan etkiler olabilir. O yüzden doz uygulaması çok önemlidir. Artı anti eyjing uygulaması da var. Bundan yaklaşık 3 yıl önce hatta uluslararası yaşlı kongresinde de bununla ilgili bir kurs vermiştik. Yaşlılarda nasıl uygulanır diye. Genel sağlığı sürdürmede, yaşlılarda görülen bazı semptomlara yönelik de gerçekten ozon tedavisi başarılı. Çünkü yaşlılarda bilindiği gibi ilaç çok sınırlı dolayısıyla ilaç yerine bu tür tedavileri uygulamak çok daha başarılı olabiliyor. Yine bundan 3 yıl önce romatizmal hastalıklar kongresinde bir kurs vermiştik. Orada da talep çok fazla olmuştu. Yani genel yaklaşımımız böyle”.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde ozon tedavisi gören hastalardan Nuran Baydoğan, “Benim sıkıntım kanımdan. Kanımda iltihabım var. Bana faydası olacağını ve tamamen kanla ilgili olduğunu söylediler. Kendim tedavi talep ettim. Daha ilk seansta faydasını da gördüm. Doktorum Nilay Hanımın tavsiyesi ile yürüyüş bandına biniyorum. O yürüyüş bandında devrim 5 derece arttı. Ozon 10 seans alınan bir tedavi. Şu anda 2 seans tedaviyi alacağım” şeklinde konuştu.

Ozon tedavisi gören hastalardan Gülcan Sayhan da kas romatizması olduğunu belirterek, “Hastaneye fıtık diye geldim, ama doktorum kas romatizmam olduğunu söyledi. O yüzden ozon tedavisi görüyorum. Bugün 4 seans tedavim olacak. Tedavinin faydalarını görüyorum” dedi.

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