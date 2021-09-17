Balıkesir İl Milli Eğitim’de görev değişikliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’de 4 yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren Yakup Yıldız görevinden alındı. Yıldız’ın yerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Ali Tatlı Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.



Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde değişim yaşandı. Dört yıldır Balıkesir’de Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Yakup Yıldız, Milli Eğitim Bakanının değişmesinin ardından görevden alındı. Yıldız’ın yerine daha önce Malatya’da İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ali Tatlı atandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.