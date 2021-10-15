Balık mezatından hem balıkçı hem tüketici memnun Marmara Denizinde balık çeşitliliğinde artış var

Erdek körfezinde küçük tekne ve oltalarla avlanan balıklar 50 yılı aşkın süredir Erdek Belediyesi’ne ait balık halinde mezat ile satışa sunuluyor. Son dönemdeki balık varlığındaki artış ise yüzleri güldürdü.

Marmara Denizi’nde özellikle Erdek körfezinde yakalanan balık çeşitliliği, balıkçıların salya korkusunu atlatmasına neden olurken, 1 ayı geçen balık yasağının kalkmasından sonra körfezde balık çeşitliliğinde artış gözlendi.

Erdek körfezinde küçük kayıklarla olta, çapari ve lifena (voli) ağları ile avlanan balıkçılar Lüfer, İstavrit, Torik, Levrek, Mercan ve Kefal balık türleri ile tezgahlarındaki çeşitliliği arttırdı.

Sabahın erken saatlerinde yakaladıkları balıklarla iskeleye yanaşan balıkçı tekneleri burada livardan çıkardıkları balıkları tablalara dizerek satışa hazırlıyorlar. Daha sonra rıhtımda Erdek Belediyesi tarafından kurulan mezat alanında tablaları getirerek satışa sunuyorlar.

Belediyede görevli tellalın yönettiği mezatta satışa sunulan taze balıklara ilçe halkı, esnaf ve misafirler yoğun ilgi gösteriyor.

Mezat’ta günlük olarak çıkan balığın bolluğuna göre fiyatların değiştiği gözlemlenirken, Lüfer 2535 lira, Torik 200 lira, İstavrit tabla fiyatı 1215 lira, Mercan’ın kilosu 40 lira, Kefal’in kilosu ise 10 liradan alıcı buluyor.

Diğer yandan Erdek körfezinde yakalanarak tezgahları dolduran zargana balıkları da bu balık türünü sevenleri sevindirdi. Yaklaşık 5060 cm boyundaki zargana balığı kilosu 100 liradan satışa sunuldu.

Diğer yandan küçük balıkçılar geçtiğimiz yıllarda denizde balıkların az olması nedeniyle belediyeye ait mezatın Eylül ayında kapandığını, bu sene ise Ekim ayının ortasında olmasına rağmen açık olmasından dolayı Belediye Başkanı Burhan Karışık’a teşekkür ettiler.

Küçük balıkçılar Gırgırlar’dan şikayetçi

Kapıdağ Yarımadası, Paşalimanı Adası, Karabiga, Misakça ve Edincik altı bölgelerini kapsayan Erdek körfezinde, balık popülasyonunda artış yaşandığını söyleyen küçük balıkçılar, profesyonel gırgır balıkçı teknelerinin sürekli av yapmasını eleştirdi.

Balıklar için kuluçka bölgesi olan Erdek körfezini gırgırların taradıklarından yakınan küçük balıkçılar, Erdek körfezinin koruma bandı olarak ele alınmasını, büyük gırgırlara avlanma yasağı getirilmesini istedi.

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